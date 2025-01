Le revoilà : Didier Lamkel Zé tout proche de faire son retour en Jupiler Pro League !

Tel le sparadrap du Capitaine Haddock, Didier Lamkel Zé revient toujours, par la porte ou par la fenêtre. L'ailier camerounais avait quitté la Jupiler Pro League en août 2023, pour de bon cette fois, pensait-on, après un passage mi-figue mi-raisin au KV Courtrai et un prêt au Wydad Casablanca.

Parti en Turquie, Lamkel Zé y a retrouvé du plaisir sous les couleurs de Hatayspor (3 buts et 3 assists en 16 matchs) avant un bref passage en prêt au FC Metz, où il a disputé 9 matchs de Ligue 1. Cette saison, il évoluait au Fatih Karamgürük, en D2 turque, et comptait 3 buts et 3 passes décisives en 10 matchs.

Mais Didier Lamkel Zé est ingérable et il y a quelques semaines de cela, on apprenait la résiliation de son contrat, ce qui le laisse libre de s'engager où il le souhaite. Rapidement, la rumeur l'a envoyé en Belgique (lire ici), et cela semble se confirmer.

