Sans surprise, le Lotto Park sera encore comble pour le choc de dimanche

Le RSC Anderlecht a annoncé que le Lotto Park serait soldout dimanche face à Bruges. Pas une surprise au vu des habitudes récentes.

Deux défaites consécutives n'ont visiblement pas mis un frein à l'enthousiasme des supporters du RSC Anderlecht... à moins, bien sûr, que ce soit l'importance de l'affiche qui ait permis de relativiser le 0/6. Ainsi, le Sporting a annoncé que le topper contre le Club de Bruges, prévu ce dimanche au Lotto Park, était soldout.

Ce n'est pas une surprise, compte tenu du fait que presque tous les matchs à domicile du RSCA sont à guichets fermés cette saison. C'était notamment le cas face au promu Dender pour terminer l'année 2024, avec une défaite au bout (2-3).

Il faudra cependant faire mieux dimanche face à Bruges, non seulement que contre Dender mais aussi que lors des dernières rencontres des Mauve & Blanc face au top belge. Les sorties en déplacement à Genk et à Bruges avaient montré l'écart très large qui existe encore entre le RSCA et les meilleures équipes du pays.

On peut également s'attendre ce dimanche à un moment d'émotion et un bel hommage à Gille Van Binst, qui nous a tristement quittés ce 3 janvier 2025. Van Binst a remporté 4 Coupes d'Europe avec Anderlecht dans les années 70 et en était l'une des icônes.