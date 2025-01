Acheté 20 millions par Chelsea, mais remplaçant de Van Crombrugge, Mike Penders évoque sa situation difficile à Genk : "Ça a été un choc"

Mike Penders a commencé la saison en tant que titulaire au Racing Genk, mais a dû laisser sa place à Hendrik Van Crombrugge après deux journées de championnat. Désormais, le portier de 19 ans, acheté par Chelsea, veut se battre pour retrouver sa place.

Mike Penders a commencé la saison en tant que titulaire entre les perches du Racing Genk. Après avoir gardé sa cage inviolée face au Standard lors de la première journée, le jeune portier a concédé trois buts la semaine suivante contre Louvain, avant de filer sur le banc. Quelques jours plus tôt, il avait été acheté 20 millions d'euros par Chelsea, puis prêté dans le Limbourg jusqu'en fin de saison.

"Après notre 1 sur 6, l'entraîneur a opté pour Hendrik Van Crombrugge. Ça a été un choc, mais je n'ai pas baissé les bras", a-t-il déclaré au Nieuwsblad, cette semaine.

"J'essaie constamment d'atteindre mon meilleur niveau, c'est de cette manière que nous pouvons nous pousser mutuellement", a-t-il ajouté, évoquant sa relation avec l'ancien dernier rempart d'Eupen et d'Anderlecht. Penders doit se battre pour sa place, mais il ne considère pas Van Crombrugge comme un concurrent.

"Parce que nous sommes des collègues, pas des concurrents. Nous discutons de situations spécifiques de nos matchs, et chacun doit donner son avis de manière franche et libre sur ce qui pourrait être différent et meilleur. C'est ainsi que nous apprenons tous ensemble."

Il semble très probable que Penders soit à nouveau dans les cages mardi soir lors du derby limbourgeois en Coupe de Belgique. Il veut saisir cette opportunité pour retrouver sa place de titulaire en Pro League. "C'est toujours l'ambition à avoir", a-t-il conclu.