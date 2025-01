Contrôlé positif au volant et récidiviste, l'homme fort de Genk Dimitri De Condé reçoit un gros avertissement et n'a plus le droit à l'erreur

Dimitri De Condé, directeur technique du Racing Genk, a été condamné par le juge de police à une obligation d'installation d'un éthylotest anti-démarrage.

Le directeur technique de Genk, âgé de 50 ans, a été pris en flagrant délit de conduite sous influence d'alcool le 10 décembre 2023 après le match Eupen-Genk. Lors d'un contrôle de police à Heppen, il a soufflé positif, ce qui a entraîné une peine plus sévère en raison de son passé de récidiviste.

En décembre 2023, ce n'était pas la première fois que Dimitri De Condé rencontrait des problèmes liés à l'alcool au volant. En 2015, il avait déjà été contrôlé avec 0,8 gramme d'alcool par litre de sang.

À l'époque, il avait écopé d'une amende de 1 200 euros, mais une interdiction de conduire lui avait été épargnée. Cette fois, le juge l'a contraint à installer un éthylotest antidémarrage, une mesure qui restera en place pendant un an.

En plus de l'éthylotest, le juge lui a infligé une interdiction de conduire de trois mois et une amende de 4 000 euros. De Condé devra également subir des tests médicaux et psychologiques, ainsi que repasser à la fois son examen théorique et pratique de conduite.

Malgré ses problèmes judiciaires, De Condé continue de connaître du succès sportif avec le Racing Genk. Le club est solidement en tête du championnat et jouera ce mardi soir les quarts de finale de la coupe contre STVV.