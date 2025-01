Le frère d'un Diable Rouge était sur le point de signer à Anderlecht mais a dû mettre un terme à sa carrière : "Je ne peux plus jouer, même pour le plaisir"

Lars Dendoncker (23), le frère cadet de Leander Dendoncker, a dû arrêter brusquement sa carrière prometteuse en 2022. Lors d'un test médical, juste avant de signer avec les RSCA Futures, une grave maladie cardiaque lui a été diagnostiquée.

Contrairement à Leander, Lars Dendoncker a été formé au Club de Bruges. En 2020, il signe à Brighton à l'âge de 19 ans. Mais il y a deux ans et demi, il a été contraint, la mort dans l'âme, de raccrocher les crampons.

Un coup dur pour le défenseur, qui a dû complètement réorganiser sa vie depuis lors. "Je me sens maintenant prêt à partager mon histoire", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad. "J'étais sur le point de signer avec les RSCA Futures".

"Avec l'entraîneur Robin Veldman et le directeur sportif Peter Verbeke, nous avions discuté comment mon profil de plus de 1,90 mètre pourrait être utile en D1B, avec des perspectives vers l'équipe A. Cependant, lors des tests médicaux, on m'a diagnostiqué une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Le cardiologue a immédiatement indiqué que c'était sérieux" se souvient-il.

Lars Dendoncker a tout essayé

Son monde s'est alors écroulé : "J'ai toujours vécu de manière saine et tout mis de côté pour le football. Et puis on vous dit que vous devez non seulement arrêter le sport de haut niveau, mais que vous ne pouvez même plus jouer pour le plaisir. C'était très difficile à accepter."

Après le premier diagnostic, des examens approfondis ont été menés à l'UZ Gent, Dendoncker a également consulté un cardiologue anglais travaillant à Manchester City. "Il pensait initialement que je pourrais peut-être continuer à jouer, mais le risque était trop grand. À ce moment-là, vous réalisez que votre santé est la chose la plus importante. Aussi douloureux que cela ait été, je n'avais pas d'autre choix".

Lars regarde le football avec des sentiments mitigés. Bien qu'il soutienne son frère Leander, il évite le stade. "Depuis cette maladie cardiaque, je n'ai plus ressenti l'envie d'aller au stade chaque week-end. J'aime encourager Leander, mais la confrontation avec la réalité reste difficile. J'essaie maintenant de trouver ma place dans une vie en dehors du football".