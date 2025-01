Officiel : un coach viré en Pro League il y a quelques semaines prend la place de Wayne Rooney

Dernier de Championship après 25 journées, Plymouth craint de redescendre en League One. Mais il y a encore de l'espoir : Portsmouth, première équipe hors de la zone rouge, n'est que trois points plus haut.

Les dirigeants ont donc tranché pendant qu'il en était encore temps, en évinçant Wayne Rooney, dont la quatrième expérience comme T1 n'aura pas mieux tourné que les précédentes.

Il faut dire qu'il y a urgence : les quatre victoires en championnat (toutes décrochées à domicile) commencent à dater. Plymouth est ainsi au coeur d'une série de 11 matchs sans connaître le succès.

La nouvelle a été officialisée hier soir, c'est bien Miron Muslic qui aura pour mission de redresser la tête. L'entraîneur autrichien retrouve donc un banc de touche un peu plus d'un mois après son licenciement au Cercle.

Même si la destination est moins prestigieuse que ce que l'on lui promettait cet été, Plymouth peut l'aider à se relancer lui aussi. Muslic y découvrira pêle-mêle un gardien nommé Conor Hazard, mais aussi Victor Palson (arrivé d'Eupen cet été), et l'ancien flop d'Anderlecht Mustapha Bundu, auteur de 3 buts et 3 assists cette saison.

We are delighted to announce the appointment of Miron Muslic as Argyle's new Head Coach.



Welcome to Argyle, Miron! 💚