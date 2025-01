Déjà le meilleur de Belgique à son poste : l'homme de l'ombre du Club de Bruges rapportera gros

Chaque équipe a besoin d'un homme de l'ombre pour réussir. Le Club de Bruges a peut-être le meilleur joueur de Belgique dans ce rôle.

Qui parle encore de Casper Nielsen ou de Hugo Vetlesen ? L'homme qui est devenu indispensable au Club est Ardon Jashari. Le milieu défensif fait même de l'ombre à Raphael Onyedika, qui est toutefois aligné à ses côtés dans le onze de bas pour le moment.

Un pitbull avec les pieds d'un milieu offensif

Le Suisse de 22 ans a eu besoin d'une période d'adaptation, mais est devenu incontournable depuis la 10ème journée dans l'équipe de Nicky Hayen. Pourquoi ? Il possède les qualités d'un récupérateur et est intraitable dans les duels, mais il a aussi la finesse technique d'un milieu offensif.

Les projecteurs sont peu souvent braqués sur lui, mais il est capable de réaliser des ouvertures "à la Vanaken". Contre Anderlecht, sa protection de balle était très impressionnante : il nous a par moments fait penser à un certain Mousa Dembélé dans sa capacité à se libérer du marquage.

Le Club a donc un nouveau petit prodige entre ses mains. Jashari est aussi un leader par l'exemple. Il guide l'équipe par ses performances et est le premier à aller au combat. Dans le vestiaire, il est déjà apprécié car il n'est pas un grand parleur, mais sait toucher la corde sensible aux bons moments.

Futur gros transfert sortant ?

Bruges et Bart Verhaeghe semblent donc avoir encore réalisé une bonne affaire qui va rapporter dans quelques (?) années. Jashari a rapporté 6 millions à Lucerne, mais sa valeur marchande se situe déjà à 11 millions. Il s'est déjà montré à son avantage en Ligue des Champions, et c'est ce qui compte pour le top européen.

Jashari avait déjà attiré l'intérêt de clubs du top 5 à son époque suisse, mais a choisi délibérément le Club de Bruges pour franchir une étape. Le parcours du Club ces dernières années est convaincant : ils ont vendu de nombreux joueurs dans les meilleures compétitions d'Europe ces dernières saisons.

Cependant, Jashari a un grand objectif : s'imposer en équipe nationale suisse, . lui qui n'a encore connu que deux apparitions en tant que remplaçant et aspire à davantage avant de passer à l'étape suivante. La Coupe du Monde 2026 est un horizon qui devrait convaincre Ardon Jashari à rester une saison de plus à Bruges. Et après ? Affaire à suivre...