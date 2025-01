La réaction de Charleroi est tombée : le club va sanctionner ses supporters, à commencer par ce weekend

Charleroi a communiqué après les incidents du week-end dernier. Le club va punir ses propres supporters.

La défaite contre l'Union Saint-Gilloise laissera des traces à Charleroi. La T4 est dans la tourmente après les deux jets de pétard qui ont causé l'interruption du match et cassé la dynamique des joueurs.

Le club vient de publier un communiqué : "Suite aux différentes interruptions de jeu survenues samedi dernier lors de la réception de l’Union Saint-Gilloise, le club, en collaboration avec les services de police de la ville de Charleroi, le service de fan coaching et les responsables de la sécurité, a organisé une réunion afin d’analyser les événements et d’identifier les responsables" commence le board carolo.

Une valse de sanctions en deux temps

La direction a décidé de sanctionner les supporters incriminés, avec des conséquences immédiates : "Dans l’attente des mesures finales, le club a pris la décision, en concertation avec les autorités compétentes, d’interdire le déplacement à La Gantoise, le vendredi 17 janvier, pour le compte de la 22e journée de Jupiler Pro League, aux groupes de supporters « Block 22 » et « Storm Ultras 2001 » ".

Des mesures à plus long terme seront également prises, elles seront annoncées dans les prochains jours. Le club ne veut plus payer pour les débordements de ses supporters et se montrera intransigeant.

"Le Sporting entend mener une politique ferme pour éradiquer totalement à l’avenir ce type de comportements afin de garantir la sécurité et le respect au sein de son enceinte à l’ensemble de ses supporters" conclut le communiqué. La fracture entre le club et une partie de ses partisans semble de plus en plus nette.