Malade ou pas pour le topper, Andreas Skov Olsen ne devrait pas faire de vieux os au Club de Bruges

L'avenir d'Andreas Skov Olsen semble de plus en plus s'orienter vers le VfL Wolfsburg. L'ailier danois a déjà trouvé un accord personnel avec le club allemand, où il retrouve des amis et compatriotes tels que Jonas Wind et Joakim Maehle.

L'absence d'Andreas Skov Olsen a fait parler dimanche pour le topper. En effet, elle tombait au pire moment, puisque l'ailier danois se dirige de plus en plus vers Wolfsbourg, qui considère son arrivée comme acquise. Mais Bruges reste inflexible : sans offre convenable, il n'y aura pas de transfert, rapporte Het Laatste Nieuws. Aux yeux des Blauw & Zwart, une offre convenable, ce serait bien plus que les 8 millions offerts jusqu'à présent alors que Skov Olsen est estimé entre 15 et 20 millions. Le Danois devrait qui plus est être remplacé, et Bruges aimerait donc pouvoir réinvestir ce montant immédiatement. La situation risque cependant d'escalader. Après une discussion ouverte où Skov Olsen a réaffirmé son désir de partir, il a signalé le lendemain qu'il était malade. Bien qu'il aurait effectivement eu de la fièvre (Hayen a même parlé de problèmes gastriques, une façon idéale pour que la presse ne pose pas plus de questions...), son passé alimente la crainte qu'il puisse devenir ingérable au Club. Ce genre d'agitation est quelque chose que le Club, actuellement en pleine forme, ne peut absolument pas se permettre. Nicky Hayen reste pour l'instant calme, mais de tels dossiers ont souvent un impact sur le vestiaire. Tout comme lors du transfert de Noa Lang au PSV en 2023, le Club Bruges n'ouvrira pas la porte à un départ tant que Wolfsbourg ne mettra pas un montant acceptable sur la table. Jusqu'à présent, le club allemand ne semble cependant pas prêt à débourser une grosse somme. Pour l'instant, c'est à Skov Olsen de rester professionnel... mais un départ semble la seule issue in fine.





