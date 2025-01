Anderlecht dans l'urgence ? À peine arrivée, une recrue pourrait déjà jouer ce jeudi en Coupe

David Hubert s'est exprimé à la veille de la demi-finale aller de Coupe de Belgique. Il a notamment évoqué l'arrivée d'Adryelson, nouveau défenseur des Mauves.

Les journées de David Hubert sont certainement bien remplies ces dernières semaines. Avec trois défaites d'affilée en championnat, et même une qualification loin d'être de tout repos contre le Beerschot, le coach du RSCA a également dû gérer de nombreuses blessures et l'intégration de nouvelles recrues, tout en discutant du mercato avec son directeur sportif.

Côté blessures, une bonne nouvelle au moins : Kasper Dolberg, sorti à la pause dimanche passé, est d'ores et déjà de retour. Reste à voir s'il sera titulaire. Ludwig Augustinsson est également revenu de blessure, et Hubert ne devrait donc pas forcément démarrer la demi-finale avec un jeune au back gauche.

Adryelson dès ce jeudi contre l'Antwerp ?

Mais les Mauves ont aussi besoin de sang neuf, et c'est pour cela qu'Adryelson, défenseur central brésilien, est arrivé en prêt de l'OL. Alors que son officialisation date à peine de quelques heures, il pourrait même... jouer ce jeudi. "Adryelson est un défenseur brésilien typique, avec une saine agressivité, très explosif, une grosse détente", commence David Hubert.

"Il s'entraînait à fond avec Lyon, je m'attendais donc à un joueur fit et il l'est. Son expérience peut évidemment amener quelque chose, il a gagné des trophées récemment avec Botafogo", ajoute le coach anderlechtois. "Il a énormément de professionnalisme et peut aussi aider les jeunes autour de lui".

Débuter risque d'être un peu risqué, au vu de l'absence d'automatismes avec Jan-Carlo Simic. "C'est difficile à dire, ses papiers sont à peine signés ! Ce sera déjà une bonne chose qu'il soit dans le groupe, qu'il ait pu faire connaissance avec tout le monde. On verra demain, mais il est disponible", reconnaît Hubert.

Si Adryelson peut dépanner en Coupe et, bien sûr, en Pro League, ni lui ni César Huerta (qui sera lui aussi dans la sélection ce jeudi) ne pourront jouer en Europa League, n'étant pas inscrits sur la liste européenne.