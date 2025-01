La "grosse erreur" d'Anderlecht qui vexe le Mexique... et pourrait valoir des poursuites judiciaires en cas de récidive

La conférence de presse de présentation de César Huerta a été très suivie au Mexique, comme tout ce qui entoure l'ailier arrivé des Pumas UNAM. Et une petite bourde de la part du RSCA n'est pas passée inaperçue !

César Huerta a récemment été présenté à Anderlecht en tant que première recrue hivernale. Le club a publié de nombreuses photos sur ses réseaux sociaux, et elles ont apparemment été particulièrement scrutées au Mexique, où l'ailier est une vraie star.

Une photo a été publiée montrant Huerta avec en arrière-plan le blason de son pays. Sauf qu'à l'endroit où normalement devrait se trouver "Estados Unidos Mexicanos", son nom est affiché.

Il s'agit de la photo ci-dessus. Apparemment rien de mal à première vue. Cependant, le journal mexicain El Heraldo écrit qu'Anderlecht a enfreint par là... l'une des lois nationales !

"Le drapeau mexicain et le blason ne doivent pas être modifiés, car ce sont des symboles nationaux", affirme El Heraldo. "Anderlecht pourrait se voir infliger une amende qui, en cas de récidive, pourrait s'élever à 1.037.000 pesos mexicains", ajoute-t-il.

Cela équivaut à environ 50.000 euros. La photo est toujours en ligne, et il est donc probable que le gouvernement mexicain ne soit pas intervenu... et n'en ait pas grand chose à faire. On ose espérer qu'ils ont d'autres chats à fouetter...