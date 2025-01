Déjà une candidature spontanée pour succéder à Tedesco ? "Si Mannaert a besoin de moi, mon numéro est le même depuis 30 ans"

La Belgique se réveille sans sélectionneur. Qui Vincent Mannaert choisira-t-il pour prendre les Diables en main ?

Georges Leekens a été sélectionneur des Diables Rouges à deux reprises par le passé. Le limogeage de Domenico Tedesco ne l'a pas surpris, mais lui a causé de la peine.

Leekens le confirme, lui trouver un successeur ne sera pas une sinécure : "Ils devront d'abord décider du profil qu'ils veulent pour le prochain sélectionneur. Tout le monde pense à gagner, mais ce n'est pas si simple", a-t-il déclaré dans Gazet van Oost-Vlaanderen.

Leekens propose un nom belge : "Hein Vanhaezebrouck est libre et dispose de nombreuses compétences. Au fil des années, il a pu en froisser certains, mais parfois il faut pardonner et oublier. L'essentiel est de savoir s'il correspond ou non aux attentes de la fédération".

Faut-il retrouver un sélectionneur belge ?

Si la Belgique était amenée à nommer un troisième sélectionneur étranger de suite, Leekens pense à Mark van Bommel, mais il craint que cela soit difficile. "Ce n'est pas toujours simple de faire adhérer complètement une équipe de football à une autre culture. L'équipe a besoin de la bonne structure et d'un homme idéal pour nous remettre sur la bonne voie".

Et Leekens lui-même ? Il ne veut pas fermer la porte à l'impossible : "Si Vincent Mannaert a besoin de moi, il peut m'appeler. Mon numéro est le même depuis 30 ans. J'aime aider de tout cœur le football belge. Je suis un Belge fier et je veux voir notre football retrouver un haut niveau". Lors de son deuxième et dernier passage en équipe nationale, Georges Leekens a côtoyé les jeunes Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Mais il en faudra plus pour revenir.