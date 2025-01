BREAKING : un probable futur participant aux Champions Play-Offs se sépare de son coach juste avant le sprint final !

La Gantoise craint de voir les Champions Play-Offs lui filer entre les doigts. Wouter Vrancken quitte la Planet Group Arena avec effet immédiat.

La Gantoise n'a plus gagné depuis trois matchs consécutifs et sent le souffle du Standard dans son cou. Les Buffalos n'ont plus qu'une longueur d'avance sur les Rouches, à la sixième place.

Battue par l'Union Saint-Gilloise dans une rencontre face à un concurrent direct, La Gantoise a été contrainte au partage à Dender, et contre Charleroi.

Depuis le début de la saison, le fond de jeu des Gantois est décrié. Malgré un effectif qualitatif, les joueurs de Wouter Vrancken manquent de vie, d'âme et les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.

Alors que le top 8, qui était pourtant l'objectif initial, a été manqué en Conference League, les Buffalos craignent de voir les Champions Play-Offs leur filer entre les doigts pour la deuxième fois consécutive.

L'information a été publiée par le Nieuwsblad, puis rapidement partagée. Wouter Vrancken et Gand ont donc décidé de se séparer, "d'un commun accord". L'identité de son remplaçant n'est pas encore connue. "Il était l'entraîneur le mieux payé en Pro League", écrit le journaliste belge Sacha Tavolieri.