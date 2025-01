La belle saison du Racing Genk sera grandement surveillée en Europe : sur le continent, personne ne fait mieux que les Limbourgeois

Après 22 journées de championnat, le Racing Genk tient encore tête au Club de Bruges et à ses poursuivants. Emmené par Jarne Steuckers, Matte Smets, Konstatinos Karetsas et d'autres, Genk est le plus jeune leader d'Europe.

Le Racing Genk n'a pas encore baissé de rythme après 22 journées. Les Limbourgeois entraînés par Thorsten Fink comptent un point d'avance sur le Club de Bruges au sommet de la Pro League. Depuis le début de la saison, Genk est porté par des cadres rajeunis, à l'image de Jarne Steuckers et Matte Smets. On peut aussi compter Mike Penders, Zakaria El Ouahdi, le meilleur buteur Tolu Arokodare (24 ans) et, bien sûr, le grand talent Konstantinos Karetsas. Avec une moyenne d'âge de 22.7 ans, le Racing Genk compte, tout simplement, le noyau le plus jeune de la Jupiler Pro League, devant le Cercle de Bruges (23 ans) et le Standard (23.9 ans). Ce qui n'empêche donc pas les bons résultats. Le Racing Genk, le plus jeune leader d'Europe La statistique va même plus loin. L'équipe pensionnaire de la Cegeka Arena est le leader le plus jeune des championnats importants, en Europe, devant le Sporting CP (24.5 ans) et le PSG (24.6 ans). Des chiffres qui mettent en avant le bon travail de Thorsten Fink, lui qui avait déjà créé de belles choses avec la jeune équipe de Saint-Trond. Et ce n'est pas l'arrivée de l'arrière gauche Yaimar Medina, 20 ans, qui va venir relever la moyenne d'âge du club limbourgeois. Youngest leader in Europe 🙌 #mijnploeg pic.twitter.com/64ZA5w68P4 — KRC Genk (@KRCGenkofficial) January 21, 2025