Thorgan Hazard enfin prêt pour ses débuts européens en Mauve : "Ils n'ont pas eu besoin de moi jusqu'ici !"

Thorgan Hazard s'est présenté face à la presse ce mercredi à la veille de Viktoria Plzen - Anderlecht. Un match qui sera son premier en Europe avec les Mauves.

Le dernier match européen de Thorgan Hazard ? C'était il y a presque deux ans, et il s'en rappelle assez aisément. "Je crois que c'était contre le FC Séville avec le PSV Eindhoven. À Séville, car au retour, j'étais blessé. C'est même là-bas que je me suis blessé", se remémore-t-il avec un petit sourire. "Ca fait plaisir de retrouver l'Europe, bien sûr, car ce sont toujours des matchs spéciaux. On va essayer de faire ça bien".

Des matchs spéciaux que le RSCA négocie bien pour le moment - sans Hazard, qui était pourtant bien évidemment arrivé aussi pour aider le club dans ces grands rendez-vous, en amenant son expérience. "Je suis venu à Anderlecht pour gagner des titres et ramener le club en Europe. Est-ce que ça a été frustrant de les voir y jouer sans moi ? Je ne dirais pas ça", nuance-t-il cependant.

Hazard pas encore 100% satisfait de lui-même

"J'ai pu jouer un rôle différent, en accompagnant le club dans ses déplacements aussi. Et puis, ils n'ont pas tellement eu besoin de moi pour faire des résultats jusqu'ici (sourire)". Anderlecht est en effet très bien placé pour directement accéder aux 8e de finale. "Je ne dirais pas que je suis surpris car je savais que ce groupe pouvait faire de belles choses. Mais là, en termes de point, c'est particulièrement bien", reconnaît Thorgan Hazard.

Après 9 mois d'absence pour une rupture des ligaments croisés, Hazard est enfin un titulaire potentiel, ayant retrouvé le onze contre Courtrai. Malgré son but, il n'est pas encore pleinement satisfait de lui-même : "Je me donnerais un 6 ou 6,5 sur 10. Dans l'intensité, je me sens vraiment bien, mais il y a encore des erreurs techniques, un peu trop, je trouve", souligne-t-il avec lucidité. "Maintenant, je vais enchaîner les matchs. Mais il n'est pas question de faire n'importe quoi après 9 mois de blessure. J'avais des courbatures après Courtrai, c'est logique".

Thorgan en faux 9 ? Il n'a pas l'air emballé

Thorgan devra également retrouver son meilleur niveau au plus vite afin de faire face à une solide concurrence, notamment sur "son" flanc gauche... même s'il nuance : "Mon poste préféré, ce n'est pas à gauche, c'est dans un rôle plus axial, et le coach le sait", lance-t-il sous le regard amusé de David Hubert. "Mais je sais jouer à plusieurs postes. Le seul où je n'ai jamais joué, c'est défenseur central. Tant que je peux aider l'équipe... En faux 9 ? Si le coach me le demande, je ne refuserai pas", grimace ensuite Hazard, l'air visiblement peu enchanté par l'idée tandis que Hubert rigole carrément.

La presse tchèque, de son côté, a bien tenté d'avoir l'analyse du Mauve sur le match de ce soir, mais a été déçue. "On enchaîne les matchs à un tel rythme que nous n'avons pas vraiment eu l'occasion d'analyser Plzen", confesse Hazard. "Maintenant, on va s'entraîner, et recevoir plus d'informations de la part du staff. Mais je m'attends à un match compliqué, comme chaque match ces derniers temps".