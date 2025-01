🎥 Elle était attendue : la réaction très honnête de Kompany après la déroute contre Feyenoord et ses anciens de Pro League

Le Bayern Munich a rendu les armes à Feyenoord hier soir. Vincent Kompany a reconnu que les Néerlandais méritaient leur victoire.

C'est assez rare que pour être souligné : trois têtes bien connues du football belge étaient titularisées dans une équipe étrangère en Ligue des Champions. Bart Nieuwkoop (ex-Union), Calvin Stengs (ex-Antwerp) et Anis Hadj Moussa (ex-Patro Eisden, Olympic Charleroi) ont joué un sale tour au Bayern Munich avec cette victoire 3-0.

Et encore, il faut y ajouter l'entraîneur Brian Priske (l'ancien coach de l'Antwerp reste toujours aussi menacé malgré la victoire) et Ayase Ueda, qui a joué les supersubs pour planter le 3-0. Timon Wellenreuther est quant à lui resté sur le banc, son concurrent Justin Bijlow a sorti un grand match pour dégoûter le Bayern. Les visiteurs ont tenté 30 tirs, eu le ballon pendant 80% de la rencontre mais ont dû rentrer bredouilles.

Vincent Kompany n'a pas cherché d'excuses en conférence de presse : "Ma première analyse va être toute simple : Feyenoord a été meilleur" reconnaît-il, malgré toutes les occasions crées par son équipe (2,42 expected goals cumulés).

Le Bayern encore trop fragile derrière

"Bien sûr, j'ai le sentiment que nous aurions pu marquer deux ou trois fois. Mais quand on voit leurs buts, il faut aussi reconnaître qu'ils ont su nous mettre sous pression, dès le début de la rencontre. Je ne veux pas chercher d'excuses" poursuit Kompany.

Vince The Prince veut apprendre de cette défaite : "Le plus important, c'est de retrouver notre meilleur niveau dès le prochain match. On a déjà énormément gagné cette saison, on doit être capable de le faire à nouveau". Il n'empêche, la défaite risque de laisser des traces pour la suite de la saison. D'autant que même en cas de victoire lors de la dernière journée contre le Slovan Bratislava, l'équipe ne sera pas assurée de revenir dans le top 8 et pourrait donc devoir passer par les barrages.