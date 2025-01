Officiel : en cruel manque de rythme à Burnley, Hannes Delcroix a trouvé son club pour la deuxième partie de saison

Hannes Delcroix est à la recherche de temps de jeu pour la deuxième partie de saison. Il tâchera de se relancer à Swansea.

Comme pressenti hier, Hannes Delcroix est bien prêté à Swansea par Burnley. Il y a signé jusqu'en fin de saison et reviendra ensuite chez les Clarets, qui avaient déboursé trois millions pour l'acheter à Anderlecht en août 2023.

Son aventure à Burnley a été perturbée par les pépins physiques : il n'a pas joué la moindre minute lors de la première partie de saison. Longtemps blessé à la malléole, le défenseur belge de 25 ans est revenu dans le groupe mais s'est résolu à passer par un prêt.

Un vrai rôle à jouer...si son corps le laisse tranquille

Swansea était justement à la recherche de renfort dans son arrière-garde. Le noyau manque cruellement de profondeur, les Swans ne sont que quinzièmes de Championship et restent sur cinq matchs de rang sans victoire.

"Sa polyvalence et son expérience nous seront d'une aide précieuse. Il a joué en Premier League et au niveau international et nous espérons qu'il aura un impact immédiat sur notre équipe" explique l'entraîneur Luke Williams.

L'impact immédiat reste toutefois à surveiller : si Delcroix sera sans doute déjà qualifié pour le match de demain, il n'a plus débuté un match officiel depuis le 17 février et aura donc besoin de temps. Bien qu'il soit né en Haïti, Hannes Delcroix devient le deuxième Belge de l'histoire des Swans après Roland Lamah (24 matchs lors de la saison 2013/2014).