Rudi Garcia présente ses adjoints et lance un appel clair aux Diables : le Club Med, c'est terminé !

Le régime de faveur est terminé et cela a déjà été discuté avec les cadres de l'équipe nationale. Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne doivent devenir les leaders sur et en dehors du terrain. Ils doivent donc aussi donner le bon exemple.

Comme mentionné précédemment, des accords clairs ont été conclus avec les deux ténors de notre équipe nationale. Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne doivent prendre la jeune génération par la main sur la route de la Coupe du Monde. Cela signifie donc qu'ils devront être présents pour les matchs de Ligue des Nations contre l'Ukraine afin de rester dans le groupe A.

Rudi Garcia ne permettra à personne de se mettre au-dessus de lui

En effet, Garcia n'est pas un entraîneur qui permet aux joueurs de se mettre au-dessus de lui. C'était une condition sine qua non avant de s'engager dans cette aventure. Lukaku et De Bruyne ont donné leur parole. "Les jeunes sont tout aussi importants, mais les anciens ont un grand rôle à jouer", a déclaré Garcia en conférence de presse, avant d'annoncer que ses adjoints seront ses compatriotes Claude Fichaux, son fidèle associé, et Stéphane Jobart, présent dans son staff à Marseille, Naples et Al-Nassr.

"Nous avons des objectifs clairs et il y a encore beaucoup de possibilités. Il y a quelques années, la Belgique était une puissance mondiale, mais cela s'est quelque peu affaibli. Il y a encore beaucoup de talent pour redevenir une équipe de très haut niveau. Les discussions avec les anciens sur leur vision sont importantes à cet égard."

Je veux que les joueurs viennent avec motivation"

Un contact constant avec les clubs

Garcia n'a pas l'intention de permettre aux joueurs de choisir leurs matchs comme l'a fait Domenico Tedesco. Pour cela, il veut également rester bien informé sur ce qui se passe au sein de leurs clubs.

"C'est la première fois que je prends en charge une équipe nationale, mais je veux obtenir le plus d'informations possible. C'est pourquoi j'aimerais que mon staff soit en contact étroit avec le staff des clubs, et vice versa. Il doit y avoir une réciprocité afin que nous soyons au courant de tout", a déclaré le Français de 60 ans.

Ils devront donc se tenir prêts, que ce soit à l'Union Belge ou au sein du groupe de joueurs. "Je vais procéder à la manière de Rudi Garcia", a souri le nouveau sélectionneur. "Je veux partir de nos forces, ne pas nous adapter à l'adversaire et donner confiance aux joueurs."

"Nous pouvons redevenir l'une des meilleures équipes du monde, mais quand j'ai vu la feuille de match contre Israël, je trouvais anormal qu'il y ait autant de joueurs absents. Je veux que les joueurs viennent avec motivation. Ils doivent être prêts à y mettre du leur", a-t-il ajouté.