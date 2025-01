Exceptionnel : Kevin De Bruyne est numéro un mondial et surpasse des légendes

Kevin De Bruyne est-il le meilleur offensif du 21e siècle ? D'après les chiffres, le Diable Rouge pourrait s'en vanter.

Le média PopFoot a publié le classement des dix joueurs les plus décisifs du 21e siècle. Parmi eux, on retrouve un joueur belge. Vous l'avez certainement bien compris, il s'agit de Kevin De Bruyne.

En effet, le Diable Rouge a été décisif à 444 reprises, soit 46 fois de plus que le deuxième, Kaká, qui est désormais retraité. KDB a inscrit 181 buts et délivré 263 passes décisives en 739 matchs. Ce qui fait de lui le joueur avec le meilleur ratio (0,60) du top 10, juste derrière le Brésilien (0,61).

Dans le classement, on retrouve Henrikh Mkhitaryan pour compléter le podium. En 4e et 5e place figurent Wesley Sneijder et Christian Eriksen. Bruno Fernandes est 6e, tandis que David Silva occupe la 7e place.

Mesut Özil (8e), James Rodríguez (9e) et Marek Hamšík complètent le classement. De beaux noms tout de même, mais surtout un Belge en première position.