🎥 "N'importe quel joueur peut faire une erreur" : Pep Guardiola défend Khusanov suite à ses débuts catastrophiques

Abdukodir Khusanov a été critiqué pour sa première prestation décevante avec Manchester City lors de ses débuts contre Chelsea. Pep Guardiola défend son jeune joueur.

Kevin De Bruyne et le siens se sont rassurés ce samedi avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des Champions. Les Citizens se sont imposés sur le score de 3-1 contre Chelsea, tout avait pourtant débuté comme dans un cauchemar pour les Sky Blues. Mais encore plus pour Abdukodir Khusanov, la nouvelle recrue ouzbèke qui faisait ses grands débuts.

En effet, l'ancien Lensois a été coupable sur le but des Blues à la deuxième minute de jeu. En voulant rendre le ballon de la tête, il s'est complètement manqué. Noni Madueke a été sans pitié et a ouvert le score. Pour ne rien arranger, le jeune talent de 20 ans a ensuite pris un carton jaune deux minutes plus tard (4e).

L'entraîneur des Sky Blues a défendu son joueur après la rencontre en conférence de presse : "Il ne parle pas anglais, donc je ne lui ai pas parlé. Il ira bien. Il n'a fait qu'un ou deux entraînements. Je ne voulais pas forcer à mettre John Stones, qui revient de blessure, surtout avec le match de mercredi contre le Club de Bruges."

"Les joueurs étaient ensemble. C'était extrêmement important. N'importe quel joueur peut faire une erreur. Nos supporters soutiennent toujours les nouveaux joueurs. Il est si jeune. Il va apprendre," explique le tacticien espagnol.