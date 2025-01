Le Cercle de Bruges est furieux et réagit après que Heymans n'ait pas reçu de carton rouge pour son violent coup de coude

Au Cercle de Bruges, on n'est pas satisfait qu'aucun carton rouge n'ait été attribué pour le coup de coude clairement porté à Christiaan Ravych. Le club a réagi et a donné une mise à jour médicale concernant son défenseur.

Christiaan Ravych a été samedi soir la victime d’un vilain coup de coude de la part de Daan Heymans Et contre toute attente, ce dernier n’a même pas reçu de carton rouge pour son geste, ce que beaucoup peinent à comprendre.

L’arbitrage semble cependant justifier cette décision, puisque la VAR n’est pas intervenue et que l’arbitre n’a vu aucune raison de sanctionner le geste. Néanmoins, le Cercle de Bruges a décidé de réagir.

"Le Cercle de Bruges prend contact avec le Département des Arbitres Professionnels pour discuter en détail de la situation, notamment pour comprendre pourquoi la VAR n’est pas intervenue afin de protéger l’intégrité physique du joueu", a indiqué le club dans un communiqué sur son site web.

Une mise à jour a également été donnée concernant la blessure de Ravych. Pour rappel, le joueur a été transporté à l’hôpital avant la fin du match. Le club annonce maintenant qu’il souffre d’une fracture de l’orbite oculaire.



"Il n’est pas encore clair combien de temps Ravych sera absent. Cela sera précisé dans les prochains jours. Notre staff médical examine les options et met tout en œuvre pour remettre Christiaan sur pied le plus rapidement possible", conclut le Cercle.