Comment le Standard parvient-il à recruter de la qualité malgré des moyens très limités ? "Vous ne pouvez pas imaginer la difficulté du début de saison"

Malgré des moyens très limités, le Standard a tout de même réussi des mercatos intéressants, que ça soit en été ou cet hiver. L'honnêteté des discussions joue un rôle important, selon Ivan Leko.

En début de saison, la situation du Standard était dantesque. L'équipe était composée de jeunes du SL16 FC, descendus de Challenger Pro League en D1 ACFF la saison dernière, et de joueurs prêtés. Scandé par Sclessin au coup de sifflet final, Ivan Leko se voulait donc fier que les Rouches aient, quasiment, acquis leur maintien.

"Vous ne pouvez pas imaginer la difficulté de commencer la préparation avec trois joueurs adultes. Tout le monde disait qu'on était candidats à la relégation. Ce sont les joueurs qui ont créé ce collectif, avec toutes les personnes qui travaillent autour de l'équipe", détaillait le Croate en conférence de presse, dimanche.

Le tout alors que le recrutement n'a pas, non plus, été facile. Le Standard enregistre de nombreux prêts, a déjà dépassé son quota de joueurs venus d'autres championnat et ne peut pas offrir d'indemnité, sauf dans le cas d'Ibrahim Karamoko, acheté contre 150.000€.

"Les joueurs veulent tout de même venir, parce qu'on est honnêtes. On leur dit qu'on est un gros club dans une grosse m..., et qu'ils pourront nous aider. Ce n'est pas facile, mais les joueurs ont créé beaucoup de choses, avec les supporters bien sûr."

C'est désormais avec un effectif qualitatif qu'Ivan Leko va tenter d'amener les Rouches en Champions Play-Offs. Ce qui serait, très clairement, un exploit.