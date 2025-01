Après Lyon et Botafogo, un nouveau club partenaire pour le RWDM ? John Textor a une idée en tête

John Textor a toujours une idée derrière la tête. L'homme d'affaires américain s'est retiré de Crystal Palace, où il avait des parts, mais compte bien réinvestir dans un autre club.

John Textor a connu des fortunes diverses au sein de ses clubs. Du côté du RWDM, après la joie de la promotion, le club a connu une redescente immédiate en Challenger Pro League et espère désormais remonter immédiatement en D1A.

En Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a connu une période très compliquée sur le plan sportif et est embourbé dans des problèmes financiers qui pourraient même remettre en cause l'obtention de la licence de la part de la DNCG. Malgré un mieux sur le terrain, Pierre Sage, très apprécie à l'OL, a pris la porte cette semaine.

Au Brésil, cependant, tout se passe pour le mieux pour le club de Textor : Botafogo a été sacré champion national et continental l'année passée, et les connexions entre le club de Rio de Janeiro et l'Europe pourraient bien s'intensifier. Dans cette optique, Textor a une idée en tête.

Après avoir retiré les parts d'Eagle Football au sein de Crystal Palace, John Textor souhaiterait en effet les réinvestir dans un autre club européen : Casa Pia, actuel 6e de D1 portugaise. C'est ce que relate le média portugais UOL. Des discussions auraient lieu avec le propriétaire actuel de Casa Pia, Robert Platek, également américain.

L'idée de John Textor est claire, et assez logique : disposer d'un ponton au Portugal pour accueillir les joueurs de Botafogo qu'il souhaiterait transférer en Europe, tout en leur permettant de s'acclimater à l'Europe via un pays culturellement plus proche. Affaire à suivre.