Pareille opportunité se représentera-t-elle ? L'Union passe à côté d'un coup à six millions

En recrutant Victor Boniface pour 6 millions d'euros en août 2022, l'Union savait qu'elle avait fait une bonne affaire du côté de Bodo Glimt. De fait, un an plus tard, le Nigérian rejoignait le Bayer Leverkusen pour près de 22 millions.

Et ce n'est pas tout : la direction a également négocié un pourcentage perçu à la revente, estimé entre 12,5 et 15% par le journal Le Soir. Et cette clause a déjà bien failli être activée cet hiver.

Boniface était en effet en partance par Al Nassr. Le club saoudien était à la recherche d'un attaquant du top européen pour venir épauler Cristiano Ronaldo et Sadio Mane en pointe de l'attaque. L'ancien unioniste a bien cru que la place était pour lui : son transfert était tout proche d'aboutir.

L'opération aurait rapporté environ 70 millions à l'Union. Et donc une somme avoisinant les 6 millions à l'Union. Mais c'est finalement Jhon Duran, l'attaquant d'Aston Villa, qui a poinçonné son billet pour l'Arabie Saoudite.

Le Colombien a passé ses tests médicaux aujourd'hui, pour un transfert à 77 millions. L'Union passe donc à côté de la montre en or. Avec le niveau affiché par Victor Boniface en Allemagne ces derniers mois, la trésorerie saint-gilloise finira bien par recevoir son bonus, d'autant que le joueur est encore sous contrat jusqu'en 2028 au Bayer. Mais un club reviendra-t-il à la charge en déposant autant sur la table ?

🟡🔵🇸🇦 Jhon Durán, in London with his agent and also Saudi delegation for medical tests as new Al Nassr player.



Al Nassr and Villa are checking all contracts for €77m deal with add-ons.



Right after, Durán will fly to Saudi Arabia as planned to play next to Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/wqzEHTfee7