"Ce n'était pas une mauvaise performance" : Vincent Kompany défend son équipe !

Vincent Kompany n'arrive pas à enchaîner les succès en Bundesliga avec le Bayern. Contraint à un nouveau partage ce samedi, le coach belge reste confiant et surtout satisfait de ses joueurs.

Le Bayern n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul dans la capitale allemande face à l'Union Berlin. Les hommes de Vincent Kompany ont quitté le Stadion An der Alten Försterei sur le score d'un but partout.

Vincent Kompany est malgré tout content de la prestation de ses joueurs : "Félicitations à l'Union Berlin. Pour nous, le match a eu deux histoires – d'un côté la performance et de l'autre le résultat. Nous ne sommes pas satisfaits du résultat. Mais ce n'était pas une mauvaise performance."

"Nous n'avons rien laissé passer pendant longtemps, nous avons bien neutralisé la menace d'Union. Nous avons dû être patients et travailler dur pour créer des occasions", explique l'entraîneur belge, cité sur le site de son club.

La deuxième mi-temps des Bavarois a bien plu à l'ancien Diable Rouge : "En seconde période, nous avons mieux avancé vers l'avant et sommes devenus plus dangereux. Respect à Union, ils ont bien joué et ont saisi le bon moment. Pour nous, on continue."

Le Bayern pourrait donc voir le Bayer se rapprocher au classement en cas de succès de Xabi Alonso et ses hommes contre Stuttgart. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce dimanche soir à 19h30 à la Mercedes-Benz Arena. Une victoire permettrait à Leverkusen de recoller à 6 points.