OHL et Charleroi se quittent dos à dos dans un match haut en rebondissements

Malgré une carte rouge, OHL a fait le gros dos et peut fortement remercier son gardien, Tobe Leysen pour ses arrêts. Les deux équipes repartent avec un point et restent dans la course à l'Europe.

Le match commence doucement avec une possession de balle partagée entre les deux équipes. Les cinq premières minutes sont très calmes mais dès la 6ème, Mitrovic centre, le ballon est dévié et finit sa course dans les pieds de Banzuzi. Le milieu contrôle et frappe mais son envoi est trop mou et Delavalee capte le ballon. Dans les cinq minutes qui suivent, Heymans est averti pour anti-jeu et Titraoui s'essaye à deux fois de loin sans parvenir à cadrer.

La tendance penche en faveur des Carolos qui poussent notamment avec cette accelération de Guiagon qui décale Stulic. L'attaquant tente sa chance mais Leysen remporte le duel. Dans ce match qui part dans tous les sens, Ikwuemesi dévie un centre de Osifo mais le ballon retombe sur le toit du but. Les deux équipes vont encore se créer l'une ou l'autre possibilité mais pas aussi franches que les premières et l'arbitre va finalement renvoyer les équipes au vestiaire sur ce score de 0-0.

Chris Coleman décide de procéder à quatre changements dans les 8 premières minutes de la seconde période dont un qui va avoir une grande influence sur la suite du match. Celui de Jovan Mijatovic. En 13 petites minutes, l'ailier est sanctionné deux fois et laisse ses coéquipiers finir le match à 10 sans même avoir touché une fois le ballon.

À partir de ce moment-là, c'est logiquement Charleroi qui va émerger avec d'abord une belle demi-volée d'Heymans mais une nouvelle fois un grand Leysen sur le chemin. Ensuite une nouvelle fois Heymans qui frappe juste à côté après un centre de Rogelj. Et enfin un dégagement qui arrive dans les pieds de Stulic qui perd son duel avec le dernier rempart.

Charleroi trouve finalement enfin le chemin des filets à la 89e après une tête sur le poteau. Le ballon est remis au centre, la frappe est repoussée dans les pieds d'Andreou qui pousse le ballon au fond des filets. Malheureusement la joie est de courte durée puisque Andreou est signalé hors-jeu au tout départ de l'action. Le score reste donc inchangé.

Après deux minutes dans le temps additionnel, Leysen s'emploie une dernière fois sur une tête de Stulic et confirme sa très grosse performance. L'arbitre siffle la fin du match et les deux équipes se quittent dos à dos sur ce score de 0 à 0. OHL a été solide malgré la carte rouge et Charleroi peut nourrir des regrets au vu des occasions en seconde période.