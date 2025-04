Malines atomise Dender et envoie un message clair à Charleroi et au Standard

Le KV Malines est-il le grand favori de ces Europe Playoffs ? En tout cas, les Sang & Or sont en grande forme.

Lors de sa conférence de presse ce vendredi, Lazare Amani a déclaré qu'à ses yeux, le KV Malines était probablement le grand favori des Europe Playoffs. Une analyse à laquelle les Sang & Or ont donné du crédit en roulant sur Dender, certes le "petit poucet" de ces PO2, ce vendredi.

Rapidement, Nikola Storm avait ouvert le score à la 10e minute, et Malines déroulera ensuite dès la première période. À la pause, le Kavé menait 4-0 et avait tué le match grâce à des buts supplémentaires de Lion Lauberbach et Rob Schoofs (x2).

Pire : en seconde période, Lauberbach s'offrait un doublé (52e) et donnait donc 5 buts d'avance aux Malinois. Dender sauvera l'honneur via Bruny Nsimba, mais le score ne bougera plus et le Malinwa frappe donc fort.

Le KV Malines prend la tête des Europe Playoffs avec 2 points d'avance sur le Standard, 3 sur Charleroi - une position confortable avant un choc wallon lors duquel les deux équipes pourraient bien perdre des points.