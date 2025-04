Le Standard doit avant tout retrouver sa fierté : "Les gens peuvent penser que l'on vient, que l'on joue et que l'on part, mais ce n'est pas vrai"

Le Standard s'est incliné face à Louvain et a manqué une nouvelle chance de se rapprocher dans les Europe Play-offs. Marlon Fossey regrette l'occasion manquée mais garde espoir pour les cinq derniers matchs, malgré une série noire qui dure.

Le Standard aurait pu profiter des défaites de Charleroi et Malines, cette semaine, mais il a lui aussi été battu sur sa pelouse, par Louvain. Les Rouches n'ont plus gagné en Europe Play-Offs depuis 25 matchs, ce qui renforce la déception des buts concédés de manière très évitable.

On a de la chance, Charleroi aurait pu prendre sept points d'avance"

"Déception est le bon mot. On a manqué une opportunité de réduire l'écart. On a de la chance que les autres résultats soient allés dans notre sens, car Charleroi aurait pu prendre sept points d'écart et on a de la chance qu'ils ne l'aient pas fait", regrettait Marlon Fossey après la partie.

"On a joué de manière trop sûre en première mi-temps, on a pris plus de risques en seconde, mais on doit marquer. Ce n'est pas assez, surtout maintenant, d'attaquer comme ça et de défendre 'OK'. On a de grandes attentes quand on défend donc on est frustré de prendre des buts pareils."

C'est donc encore raté pour le Standard, qui compte deux défaites et trois partages dans ces Play-Offs. Le Matricule 16 n'est pourtant toujours qu'à quatre points de la tête de ceux-ci et veut encore y croire, même si la tendance n'est pas optimale.

Les supporters peuvent avoir l'impression qu'on vient, qu'on joue et qu'on part, mais c'est loin de ça"

"Je ne veux pas parler de malédiction, j'ai confiance en mon équipe. Ce serait facile de baisser la tête, mais je sais ce dont on est capables. Il reste cinq matchs, et il suffit parfois d'un bon résultat pour relever la tête. Parfois, les supporters peuvent avoir l'impression que l'on vient, que l'on joue et que l'on part, mais c'est loin de ça. Le sentiment de gagner me manque, comme pour les supporters. C'est aussi ce qui fait nos semaines et on veut faire le maximum pour ramener ce sentiment", poursuivait l'Américain, avant de conclure.

"Ce serait facile de blâmer un joueur ou un autre, mais tout ce qu'on pourrait faire est empirer la situation. Pour le moment, l'important n'est pas où on finit. On veut retrouver de la fierté dans nos coeurs et se battre pour la victoire jusqu'à la fin."