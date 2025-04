Étonnant : Eric Gerets va reprendre du service le temps d'une soirée exceptionnelle !

Éric Gerets n'a plus entraîné depuis de longues années et l'incident cérébral qui l'a laissé fort diminué. Mais pour les 125 ans de l'OM, il va reprendre du service.

C'est un hommage exceptionnel qui va être rendu à Eric Gerets (70 ans) par l'Olympique de Marseille, ce 2 mai. Vendredi prochain, le club phocéen va en effet fêter ses 125 ans, et pour l'occasion, Gerets a été invité à diriger l'équipe de légendes qui jouera au Vélodrome.

Le Lion de Rekem sera, avec Gérard Gili, l'un des deux coachs de légende de cette soirée de gala marseillaise. Il retrouvera ce banc qu'il a connu de 2007 à 2009 en tant qu'entraîneur.

À l'époque, Eric Gerets avait réussi l'exploit de faire remonter un Marseille bien mal embarqué de la 19e à la 3e place en Ligue 1. La saison suivante, l'OM finissait vice-champion de France sous sa houlette.

Depuis, le Belge est resté l'un des coachs les plus appréciés de l'histoire moderne de l'Olympique de Marseille, comme en témoigne l'incroyable hommage qui lui sera rendu ce 2 mai (coup d'envoi du match à 21h05). On imagine que de nombreux joueurs phares de l'effectif marseillais de l'époque seront de la partie pour retrouver leur ancien coach.

La soirée promet d'être émouvante pour Eric Gerets. Le Hall Of Famer de la Pro League n'a en effet plus pris place sur un banc depuis 2015 à Al-Jazira, et subit depuis 2012 les séquelles d'un grave incident cérébral qui l'a laissé trop diminué pour poursuivre sa carrière d'entraîneur.