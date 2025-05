L'avenir de Jorthy Mokio à l'Ajax Amsterdam se précise

Jorthy Mokio a été l'une des sensations de l'Eredivisie cette saison. Le défenseur central belge est très convoité, mais va rester à l'Ajax Amsterdam.

Depuis son plus jeune âge, Jorthy Mokio (16 ans) est scruté par les plus grands clubs. L'Ajax Amsterdam avait notamment gagné la bataille face au FC Barcelone pour faire signer le grand talent de La Gantoise. Depuis, Mokio a grimpé les échelons et s'est imposé cette saison en Eredivisie.

Mokio avait débuté la saison avec le Jong Ajax, avant d'intégrer le groupe A de façon régulière après la Nouvelle Année. Il a ensuite cumulé 18 matchs avec l'Ajax, en tant que défenseur central puis comme milieu de terrain défensif.

Une réussite qui l'a même propulsé en équipe nationale dès le mois de mars et la première sélection de Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges. La saison prochaine pourrait être celle de l'explosion pour celui que l'on considère comme l'un des plus grands talents d'Europe à son poste.

Et selon Voetbal International, Mokio pourrait bien lier son avenir un peu plus longtemps à l'Ajax. Il est actuellement sous contrat jusqu'en 2027 chez les Amstellodamois et devrait signer une prolongation d'un an.

Un accord entre la famille du joueur et le club serait proche d'être trouvé. La raison pour laquelle Mokio ne prolonge que d'une saison est qu'il a moins de 18 ans et ne peut donc signer d'extension de contrat que une saison à la fois.