Toby Alderweireld très critique sur Manchester United : "Ils ne veulent pas tout donner pour leur coach"

Manchester United traverse une nouvelle crise profonde. Après la douloureuse défaite contre Côme en Ligue des champions, les "Red Devils" ont de nouveau sombré face à Bournemouth. Senne Lammens a une part de responsabilité sur l’un des buts encaissés et l’entraîneur Michael Carrick semble peu à peu avoir épuisé son dernier crédit.

Pour Toby Alderweireld, le problème ne vient pas en premier lieu de l’entraîneur. L’ancien Diable Rouge a analysé le nouvel échec de Manchester United sur la BBC et s’est surtout interrogé sur l’attitude des joueurs. Selon Toby Alderweireld, l’équipe a manqué de leadership et a montré peu de signes indiquant que le groupe soutenait encore pleinement son entraîneur.

"J’ai vu qu’ils n’étaient pas prêts à tout donner pour leur entraîneur."

"A leur langage corporel, j’ai vu qu’ils n’étaient pas disposés à tout donner pour leur coach, leur club et leurs supporters afin de renverser la situation", a-t-il déclaré sans détour. Toby Alderweireld a eu l’impression que les joueurs semblaient simplement assister au match sans véritablement s’impliquer, alors que Manchester United avait justement besoin de réagir après sa débâcle européenne.

Toby Alderweireld fait ainsi clairement porter la responsabilité sur le groupe de joueurs. Selon lui, un simple changement d’entraîneur ne suffira pas à résoudre les problèmes à Old Trafford. "Peu importe l’entraîneur qu’ils auront, ce sera toujours la même histoire", a averti celui qui a réalisé le doublé championnat-Coupe de Belgique en 2023 avec l'Antwerp.

La direction fait-elle encore confiance à Carrick ?

De son côté, Michael Carrick ne se fait probablement plus beaucoup d’illusions. L’entraîneur espérait que son équipe apporterait une réponse face à Bournemouth, mais United a une nouvelle fois lourdement déçu. Cette défaite fragilise encore davantage sa position et soulève la question de savoir si la direction du club fait toujours confiance à son entraîneur actuel.

Pour Senne Lammens, la soirée a également été difficile. Le gardien belge n’a pas pu empêcher Bournemouth de marquer à trois reprises et ne s’est pas montré particulièrement convaincant sur le but d’Evanilson.





Toutefois, selon Toby Alderweireld, c’est surtout l’attitude collective qui est préoccupante. Tant que les joueurs ne feront pas preuve de davantage de leadership et de combativité, Manchester United risque de rester prisonnier du même cercle vicieux, quel que soit celui qui se trouve à la tête de l’équipe.