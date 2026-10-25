La dixième fut la bonne : le Beerschot a vaincu le signe indien contre Felice Mazzù

Fabien Chaliaud, journaliste football
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La dixième fut la bonne : le Beerschot a vaincu le signe indien contre Felice Mazzù
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Les équipes dirigées par Felice Mazzù ne portaient guère chance au club anversois. Cette fois, ce dernier s'est montré plus réaliste pour finalement l'emporter et s'envole en tête de la Challenger Pro League.

La dixième sera la bonne. Le Beerschot devait vaincre le signe indien cette après-midi puisqu'ils restaient sur neufs défaites contre les clubs dirigés par Felice Mazzù. 

Eupen, le nouveau club dirigé par le technicien, a subi une deuxième défaite en championnat en s’inclinant 1-2 face au Beerschot. La rencontre fut animée et les "Pandas" ont livré une prestation globalement convaincante, se créant plusieurs occasions franches. lls ont surtout payé leur manque d’efficacité devant le but.

Le Beerschot prend l'avantage avant la pause

Après une première période équilibrée, le Beerschot a frappé juste avant la pause. Anas Haj Mohamed a repris en première intention un centre de Lukas Van Eenoo pour ouvrir le score à la 44e minute. Au retour des vestiaires, Eupen a tenté de réagir, mais Amadou Nuhu a notamment manqué une énorme occasion d’égaliser dès les premières secondes de la seconde période.

Les visiteurs ont ensuite fait preuve d’un réalisme redoutable. À la 61e minute, D’Margio Wright-Phillips a parfaitement servi Arnold Vula, qui a doublé la mise avec sang-froid.

Top of the Popp

Malgré ce retard de deux buts, Eupen n’a pas baissé les bras. Igor Plastun a réduit l’écart à la 88e minute, profitant d’un ballon mal maîtrisé par le gardien du Beerschot William Popp sur un coup franc. Le but a été validé après vérification vidéo, mais les dernières tentatives eupenoises n’ont pas permis d’arracher l’égalisation.

Cette victoire permet au Beerschot de conforter sa première place en Challenger Pro League avec 21 points. Eupen reste troisième avec 15 unités, mais compte encore un match de retard. Les "Pandas" pourront nourrir des regrets après cette rencontre, tant leurs occasions auraient pu leur permettre d’obtenir un meilleur résultat.

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