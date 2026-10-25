Une mauvaise nouvelle pour Loïs Openda ? Lyon pourrait prendre une décision importante cet hiver

Avec Lois Openda et Sulc à l'infirmerie, Fonseca n'a plus beaucoup de choix en attaque. Lyon pourrait chercher un nouvel attaquant cet hiver.

L'absence de Loïs Openda commence à poser problème à l'Olympique Lyonnais. Avec la blessure de Pavel Sulc, Paulo Fonseca se retrouve à court de solutions en attaque. Le club français pourrait être obligé de recruter un nouvel avant-centre durant le mercato hivernal qui approche.

L'entraîneur portugais a reconnu avoir échangé avec sa direction au sujet d'un éventuel renfort offensif. La piste menant à Endrick, le jeune attaquant brésilien du Real Madrid, est évoquée dans le cadre d'un prêt. Un concurrent direct pour Openda quand il sera de retour. En attendant, Fonseca doit composer avec Himbert et Rodriguez.

Deux blessés

Openda souffre d'une fissure du péroné après un choc contre Lens et sera absent au moins un mois. Sulc, touché au ménisque du genou droit, devrait rester quatre mois sur la touche.

"Je suis habitué. L'année dernière, c'était la même chose. Nous devons nous adapter et faire avec nos différentes options. Nous n'avons pas de chance avec nos attaquants", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Deux buts avec Lyon pour le moment



Openda avait commencé à trouver ses marques à Lyon, mais sa blessure a freiné sa progression. Le Diable Rouge a inscrit un but et délivré une passe décisive en cinq matchs de Ligue 1 cette saison. Il a marqué une fois en quatre rencontres de Ligue des champions.