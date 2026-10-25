"Il me facilite la vie " : Nicolo Tresoldi ne tarit pas d'éloges sur ce partenaire au Club de Bruges

Nicolo Tresoldi et Carlos Forbs. Le duo a encore fait des merveilles ce dimanche au Jan Breydel Stadion pour la réception du STVV. Ivan Leko revient d'ailleurs sur les points sur lesquels il les a fait travailler afin de bonifier leur association.

La saison dernière, il y avait le duo Roméo Vermant - ChristosTzolis. Aujourd’hui, ce sont Nicolo Tresoldi et Carlos Forbs qui font la différence pour le Club de Bruges. Semaine après semaine, c'est désormais ce duo qui porte les champions de Belgique. À eux deux, ils totalisent désormais 22 buts et passes décisives. Tresoldi a inscrit 11 buts en 14 matchs. Forbs, lui, en est à 3 buts et 8 passes décisives.

"Carlos Forbs me facilite la vie (rires). Et puis, il y a aussi Kyri (Sabbe, ndlr), Joaquin… C’est une équipe jeune, qui possède beaucoup de potentiel. Nous travaillons très dur et nous le montrons également sur le terrain", explique l'attaquant Germano-italien dans les colonnes d'HLN.

Devenir un attaquant complet

Dans le passé, Nicolo Tresoldi marquait principalement à la réception de centres venus du côté gauche. Aujourd’hui, l’attaquant marque également sur des centres venus de la droite. "C’est vrai, mais je travaille dur pour devenir un attaquant aussi complet que possible, affirme Nicolo Tresoldi. Pas seulement dans la surface, mais aussi en dehors. Pour moi, c’est en tout cas un avantage de pouvoir désormais conclure également sur des centres venus de la droite (sourire en coin)."

Après la rencontre, l'entraîneur brugeois Ivan Leko est revenu plus en détail sur la manière dont le Club Bruges tente de rendre Tresoldi plus complet. "Nous travaillons énormément sur son positionnement dans la surface de réparation, ainsi que sur son timing, détaille l'entraîneur croate. Il possède naturellement cet instinct, mais nous consacrons beaucoup d’énergie à lui apprendre dans quelle zone il doit se présenter, à quel moment il doit le faire et sur les centres de quels coéquipiers."

Répéter, encore et toujours

"Nico est tellement intelligent, poursuit Ivan Leko. Il comprend parfaitement ce qu’il doit faire sur les centres de Carlos, Kyri, Joa (Seys, ndlr) ou Mamadou (Diakhon, ndlr). En parler, c’est une chose, mais il faut aussi répéter les exercices sur le terrain. Répéter, encore et toujours."



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Nicolo Tresoldi et Carlos Forbs permettent donc au Club de Bruges de poursuivre sa route en championnat. "Je suis extrêmement heureux de leur entente, avoue Ivan Leko. Carlos est quelqu’un qui progresse chaque jour. Depuis les play-offs, il est fantastique."

Un joueur comme Christos Tzolis est pratiquement irremplaçable. Pourtant, Forbs et Tresoldi sont presque en train de le faire oublier au Jan Breydel Stadion. Ils devraient d'ailleurs nettement améliorer leurs statistiques personnelles. À la même période la saison dernière, Nicolo Tresoldi avait fait trembler quatre fois les filets. Forbs en avait inscrit trois, comme aujourd’hui, mais il n’avait alors délivré que trois passes décisives, contre huit actuellement.