Rencontre européenne importante pour le Sporting d'Anderlecht, qui se déplace sur la pelouse de l'OFI Crète ce jeudi soir. Voici la composition probable des Mauves, pour peu que Vítor Bruno ne surprenne pas à nouveau tout le monde à la dernière minute.

Le quinzième contre le seizième, deux équipes à six points, une victoire et une défaite pour l'OFI Crète à domicile, de même pour Anderlecht à l'extérieur.

La cinquième joute des Mauves en phase de ligue de l'Europa League promet d'être serrée, ce jeudi soir. Et, adepte des surprises, Vítor Bruno sera particulièrement scruté sur son onze de base.

Celui-ci contiendra, sans trop de surprise, Colin Coosemans dans les cages. Devant lui, Ali Maamar devrait occuper le couloir droit, avec Léo Pétrot et Giulian Biancone dans l'axe, ainsi que Ludwig Augustinsson à gauche.

Le onze probable d'Anderlecht à l'OFI Crète

Dans l'entrejeu, Mario Stroeykens et Thelo Aasgaard sont attendus, avec Lukáš Ambros et Marten Winkler sur les côtés. Comme souvent ces dernières semaines, Mihajlo Cvetković et Danylo Sikan seraient alignés en attaque. Bertaccini démarrerait donc encore sur le banc.

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La composition probable d'Anderlecht : Coosemans - Maamar, Biancone, Pétrot, Augustinsson - Stroeykens, Aasgaard - Ambros, Winkler - Sikan, Cvetković.