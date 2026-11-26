Le Club de Bruges s'est incliné 0-3 face à Liverpool au stade Jan Breydel. Malgré plusieurs occasions et une bonne réaction après la pause, les Brugeois ont payé cher leurs erreurs et leur manque de réalisme.

Perdre 0-3 contre Liverpool n'a rien de honteux. Mais le Club de Bruges peut avoir des regrets après cette soirée de Ligue des champions. Les hommes d'Ivan Leko ont eu des occasions, ont réussi à mettre les Anglais sous pression et ont eu une bonne période après la pause. Pourtant, il leur a manqué quelque chose.

Bruges a été courageux

C'est aussi ce qu'a retenu la presse anglaise. The Guardian a salué l'énergie des Brugeois et leur pressing. Liverpool n'a pas passé une soirée très tranquille à Bruges. Mais les Reds ont fait parler leur expérience et leur qualité devant le but.

Pas de tueur devant

Bruges a eu ses occasions. Félix Lemaréchal aurait pu faire mieux sur sa tête en première période, directement captée par Alisson. À la 70e minute, le milieu brugeois a tenté sa chance, mais le gardien de Liverpool s'est interposé avec un bel arrêt. Deux situations qui auraient pu changer la soirée du Club, mais Bruges n'a pas réussi à faire sauter le verrou.

Les centres de Hans Vanaken et les tentatives de Kyriani Sabbe ont apporté du danger. Mais il manquait souvent un joueur pour reprendre le ballon dans la surface. Face à Liverpool, ce genre de détail ne pardonne pas.

La qualité de Liverpool dans les gros rendez-vous

De l'autre côté du terrain, les Anglais n'ont pas eu besoin de beaucoup d'occasions. La mauvaise relance de Yann Sommer a permis à Alexander Isak d'ouvrir le score dès la 13e minute. Une erreur qui a fortement compliqué la tâche des Brugeois.



Lire aussi… "Comme si c'était le Bruges d'il y a dix ans" : un complexe d'infériorité face aux très grands d'Europe ?›

Sommer a évité le deuxième but avant la pause en réalisant un bel arrêt devant Szoboszlai. Bruges a poussé et commencé à croire en l'égalisation. Mais Liverpool a calmé les choses avec une contre-attaque. Rio Ngumoha a fait la différence sur son côté après avoir récupéré le ballon sur une perte de balle de Lemaréchal. Il a ensuite servi Florian Wirtz, qui avait tout le temps du monde pour enrouler sa frappe. Quelques minutes plus tard, Isak a profité du duel perdu par Brandon Mechele pour inscrire le troisième but.

La BBC a mis en avant la bonne période de Bruges après la pause, même si Alisson a été peu inquiété. Le score est sévère, mais Bruges a montré qu'il pouvait tenir tête à de grandes équipes pendant une bonne partie du match.