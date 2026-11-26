La FIFA a confirmé ce jeudi avoir été victime d'une cyberattaque. Des pirates informatiques ont accédé à un nombre limité de données personnelles et professionnelles. La fédération internationale collabore avec les autorités pour faire la lumière sur l'incident.

La FIFA a confirmé ce jeudi avoir été victime d'une cyberattaque. Des pirates informatiques ont accédé à des données personnelles et professionnelles de la fédération internationale de football.

"La FIFA confirme avoir été victime d'une cyberattaque criminelle ayant entraîné un accès non autorisé à un nombre limité de données personnelles et professionnelles", a indiqué un porte-parole à l'agence de presse allemande dpa.

La fédération dit collaborer étroitement avec les autorités compétentes pour faire la lumière sur l'incident. Elle n'a précisé ni la nature de l'attaque ni quelles données étaient concernées.

La FIFA condamne une atteinte à la vie privée

Selon les informations de dpa, la cyberattaque serait sans lien avec le projet avorté de vente des droits de la Coupe du monde à des investisseurs.



La FIFA a condamné "avec la plus grande fermeté l'obtention et la publication illicites d'informations, en particulier de données à caractère personnel". Elle estime que de tels actes constituent une grave atteinte à la vie privée et peuvent avoir des conséquences importantes pour les personnes concernées.