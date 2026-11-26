Le 19 novembre dernier, il y a tout juste une semaine, GTA 6 est enfin sorti. De nombreux footballeurs n’ont pas caché y avoir joué, notamment Thibaut Courtois... qui n’a pas encore beaucoup avancé dans le mode histoire.

Le lien entre Thibaut Courtois et les jeux vidéo n’est pas nouveau. Le gardien belge a carrément fondé sa propre structure d’esport, TC Esports, en novembre 2024. Cette dernière est spécialisée dans le sim racing. En septembre 2026, il a également investi, par l’intermédiaire de NXTPLAY, dans Fusion Esports Group, propriétaire d’Astralis, une célèbre équipe danoise d’esport.

Un passionné de jeux vidéo

Pendant le confinement, Thibaut Courtois avait notamment participé à plusieurs Grands Prix virtuels et joué à FIFA, Fortnite ou encore Call of Duty. Alors, lorsque GTA 6 est sorti, il a directement voulu l’essayer.

Mais il avance à son rythme... "Je suis toujours au chapitre 1. Je n’ai terminé que 4 % ou 5 % du jeu", a-t-il expliqué, selon Ziggo Sport.

"Je joue au golf à Key Lento. J’ai trois enfants et, quand on est père, il faut attendre 22 h pour pouvoir jouer", a-t-il poursuivi.

Le sommeil avant les jeux vidéo



Et Thibaut Courtois prend très au sérieux ses heures de sommeil : "En plus, je dois aller me coucher à 23 h 30 parce que le matin, je dois les emmener à l’école. À 34 ans, dormir est devenu beaucoup plus important qu’à 23 ans."