Fortement critiqué par les supporters de Naples ces dernières semaines, Noa Lang semble avoir quelque peu inversé la tendance. Auteur de belles prestations face au Torino et à Manchester City, l'ancien joueur du Club de Bruges a regagné du crédit auprès du public napolitain. Si tout n'est pas encore réglé, les tensions semblent peu à peu s'apaiser.

Face au Torino, Noa Lang s'était déjà montré précieux en réalisant une belle intervention défensive à l'origine d'un but de Scott McTominay. En Ligue des Champions face à Manchester City, le Néerlandais a fait encore mieux.

Après avoir multiplié les efforts offensifs et défensifs, l'ancien joueur du Club de Bruges a permis à Naples de prendre l'avantage à la 76e minute grâce à une superbe reprise de volée. Les Napolitains ont finalement concédé le partage (2-2), mais Noa Lang a marqué les esprits.

Une célébration qui fait parler

Sa célébration n'est pas non plus passée inaperçue. Noa Lang a d'abord mimé quelqu'un en train de parler avant de poser son doigt sur sa bouche. Un message clairement adressé aux supporters napolitains, qui l'ont régulièrement sifflé ces dernières semaines.

Les réactions des supporters de Naples ont été mitigées. Certains ont apprécié la réponse du Néerlandais sur le terrain et ont même pris sa défense. D'autres estiment qu'un seul but ne suffit pas à effacer les tensions de ces dernières semaines. Si la réconciliation n'est pas encore totale, Noa Lang a néanmoins regagné du crédit auprès des supporters.

Massimiliano Allegri a redonné confiance à Noa Lang

Les relations entre le Néerlandais et les supporters napolitains s'étaient particulièrement détériorées. Après la rencontre de Ligue des Champions face à Porto, Lang avait refusé de rejoindre ses coéquipiers pour aller présenter ses excuses aux supporters.



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Ses précédents gestes provocateurs et son faible temps de jeu sous Antonio Conte n'avaient pas arrangé les choses. Face au Torino, l'ancien Brugeois avait même été sifflé à chaque prise de balle.

Massimiliano Allegri semble toutefois avoir redonné confiance à Noa Lang. Après avoir été sanctionné pour des raisons disciplinaires et envoyé en tribunes face à Arsenal, le Néerlandais a bénéficié d'une nouvelle chance, qu'il a su saisir.

Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, Lang a insisté après la rencontre face à Manchester City sur le fait qu'il travaillait dur, qu'il se sentait bien et qu'il bénéficiait de la confiance de son entraîneur.

Peu importe ce que pensent les supporters, le Néerlandais entend désormais se concentrer sur le football. À lui de confirmer lors des prochaines rencontres pour renouer définitivement avec le public napolitain.