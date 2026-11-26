Ivan Leko a tiré plusieurs enseignements de la défaite du Club de Bruges face à Liverpool 0-3 et attend plus de ses joueurs en Ligue des champions. Et on peut dire qu'il n'a pas tort sur certains points...

Ivan Leko n'a pas apprécié les premières minutes de ses joueurs face à Liverpool. "On respectait tellement l'adversaire. On avait l'air terrifiés". Dommage pour une équipe qui a montré cette saison qu'elle avait les moyens de rivaliser avec de grands clubs européens (Inter Milan par exemple).

"Comme si c'était le Club Bruges d'il y a dix ans et qu'on devait se réjouir de jouer contre une telle équipe. Ce n'est qu'après le but encaissé que les joueurs ont repris le dessus". Bruges doit aborder ces rendez-vous avec plus d'ambition.

Exagéré pour Leko, mais pas pour Liverpool

Le Croate refuse de tirer un bilan entièrement négatif. "Je n'ai pas eu le sentiment que nous avons été écrasés. Le score de 0-3 est exagéré" La différence entre les deux équipes s'est faite dans l'efficacité devant le but. Pour Liverpool, c'était occasion et quasiment but...

Finir ses occasions et ne pas gâcher

"Nous nous sommes créé plus d'occasions que Liverpool. Nous avons eu plus de possibilités pour marquer une ou deux fois". C'est aussi là que le Club doit progresser. Les Brugeois ne bénéficieront pas d'autant de possibilités face à de tels adversaires.

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"Pour nous, c'est une leçon. Cela fait mal, car c'était un peu trop facile pour eux". Avec trois journées au programme, le Club a le temps de corriger ses erreurs. Mais il faudra jouer sans complexe dès le coup d'envoi.