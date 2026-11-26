Faut-il voir le verre à moitié vide ou à moitié plein après ce partage contre le Lech Poznan ? L'Union Saint-Gilloise est partagée entre deux sentiments, comme le confirment Kamiel Van de Perre et Raul Florucz.

Comme souvent cette saison, l'Union Saint-Gilloise a commencé de manière un peu trop molle. Le Lech Poznan en a profité pour planter deux buts assassins. Les Bruxellois se sont repris en deuxième mi-temps avec cette domination, matérialisée par deux buts.

"À ce niveau, il faut savoir saisir sa chance. On l'a laissée passer en première mi-temps et ils ont été impitoyables. Après la pause, on avait encore l'impression de dominer, mais à ce niveau, c'est difficile de renverser la situation", regrette Kamiel Van de Perre.

L'Union joue à se faire peur

Hormis Bodo/Glimt en prolongation à onze contre dix, personne n'a réussi à battre l'Union cette saison : "On reste invaincus, ce qui est bien, mais je suis aussi un peu déçu, car on aurait clairement pu faire mieux. Je peux dire, sans arrogance, qu'on aurait pu gagner nos cinq matchs".

Même son de cloche chez Raul Florucz : "Si je retiens mon but ou mon penalty manqué ? Il faut se concentrer sur le positif. Je suis content de mon but, mais pas des deux points perdus. On a fait des erreurs, mais ce retard était vraiment évitable".

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"On est contents de notre remontée, mais pas du résultat. Rester invaincus ? J'espère que ça va continuer, parce qu'alors on gagnera l'Europa League", sourit-il.