L'Union Saint-Gilloise a vécu un match à nouveau particulièrement intense et indécis contre le Lech Poznan. Voici les notes des joueurs pour leur prestation individuelle.

Koffi (5,5) : surpris par la déviation à son premier poteau sur le premier but, pénalisé par son hésitation lui coûtant un dixième de seconde sur le deuxième, ce qui ne lui permet pas d'écarter le danger. Pas à blâmer, mais déjà plus décisif entre les perches. Rien eu à faire en seconde mi-temps.

Patris (8,5) : alternait encore en première mi-temps avec Denzel De Roeve sur le flanc. Son coffre en a fait un choix presque naturel comme piston permanent dans le deuxième acte. A raison : décisif sur les deux buts, le Gembloutois aurait pu ajouter deux autres assists à sa collection.

Massiré Sylla complique la tâche de l'Union

Sylla (4,5) : se ressaisit magnifiquement, mais est le premier conscient que les deux buts polonais découlent de ses mauvaises passes.

Sykes (6) : toujours à l'abordage dans son marquage. Contrarié par le carton jaune reçu en fin de première mi-temps et par le marquage très serré dont il a fait l'objet sur phase arrêtée, il n'en a pas moins livré un match sérieux.

De Roeve (5) : même s'il n'a pas encore le volume de course d'un Louis Patris, son positionnement haut a créé des brèches et des supériorités numériques sur le flanc. Mais plus d'une fois pris dans son dos en contre



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Van de Perre (6) : face à une équipe du Lech Poznan assez joueuse, Van de Perre a joué sur un fil, avec des interventions cruciales devant sa défense, mais aussi quelques jaillissements précipités qui ont amené le décalage.

Zorgane (6) : pas aussi décisif qu'il ne le voudrait dans le dernier tiers, il n'en a pas moins amené de la sécurité technique et des solutions dans l'entrejeu

Zeneli (6) : le Lech Poznan avait un plan, empêcher le Suédois de se retrouver isolé lors de ses incursions dans le rectangle ou de lancer Kevin Rodriguez en profondeur. Mission reçue, quitte à ouvrir des espaces à d'autres Unionistes.

Un match à deux visages devant

Guilherme (7) : rigoureux lors de la majeure partie de la rencontre, le Brésilien a lâché les chevaux dans la dernière demi-heure, avec plus de débordements, cette frappe enroulée sur le poteau et une reprise au second poteau qu'il pensait victorieuse, finalement contrée en dernier recours par le gardien.

Rodriguez (7) : pénalisé par ses déchets techniques en première mi-temps, il n'apportait pas le liant nécessaire avec ses partenaires offensifs. Mais l'Equatorien a réussi ce qu'il fait de mieux : se démener comme un beau diable dans le box, signant une égalisation bienvenue sur une déviation au premier poteau.

Florucz (6) : lui aussi a dû frustrer David Hubert par sa première mi-temps apathique, conclue par un penalty dans les gants du gardien polonais. Lui aussi a fini par faire la différence dans son registre habituel, un enchaînement fixation - frappe du pied gauche pour égaliser.