Nathan Ngoy n’oubliera pas de sitôt sa soirée de Ligue des Champions de ce mercredi. Passeur décisif, le Diable Rouge a contribué au succès surprise des Dogues face au Bayern Munich (2-1) et a été élu homme du match. La presse française n’a d’ailleurs pas hésité à l’encenser.

Le Figaro a attribué la note de 7 sur 10 au joueur belge. Le quotidien français insiste notamment sur sa sérénité. "Calme et serein. Un roc. Magnifique passeur décisif pour l’égalisation d’Ueda (62e). Sacré dépassement de fonction. Pas certain que le public lillois le revoie encore au LOSC l’été prochain."

Le Petit Lillois, média français spécialisé dans l’actualité du LOSC, a attribué la note de 8 sur 10 au Diable Rouge. "L’international belge a livré une prestation de patron avec des interventions décisives, du leadership et des situations parfaitement exploitées à l’image de sa percée sur l’égalisation lilloise."

Nathan Ngoy fait l’unanimité dans la presse française

L’Équipe lui a attribué la même note que Le Figaro, à savoir 7 sur 10. "Il a démontré pourquoi il est devenu un joueur clé de cette équipe", souligne le quotidien.

"Défensivement présent, solide, en dépit d'un oubli dans son dos sur une touche, il a aussi été le détonateur sur l'égalisation lilloise (62e) avec une action de classe."

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Bref, la presse française n’a clairement pas manqué de mettre en avant sa solide prestation. Nathan Ngoy se trouve à un moment important de sa carrière : après un passage compliqué au Standard, marqué par des blessures, il se révèle désormais aussi bien au LOSC qu’en équipe nationale.