Le Bayern Munich ne dispose pas de véritable doublure à Harry Kane au poste de numéro neuf. Le club allemand doit donc bricoler. Ce mercredi face à Lille (défaite 2-1), Vincent Kompany a dû aligner Konrad Laimer en pointe.

Harry Kane souffre d’une rupture d’un ligament de la cheville gauche. Le buteur anglais s’est blessé vendredi dernier face à Cologne. Il devrait être éloigné des terrains pendant environ trois mois.

C’est un véritable coup dur pour les Bavarois, qui n'a pas de véritable doublure au récent Ballon d'or. Face à Lille, c’est donc Konrad Laimer qui a été aligné à la pointe de l’attaque.

Vincent Kompany satisfait de Konrad Laimer

Vincent Kompany s’est montré satisfait de sa prestation : "Il a montré une attitude très positive à l’entraînement et s’en est très bien sorti."

"Il avait déjà évolué à ce poste lors de la préparation estivale à Hong Kong, car beaucoup de joueurs étaient encore en vacances", a-t-il poursuivi en conférence de presse.

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Le technicien belge a également souligné la polyvalence de l’international autrichien : "C’est l’un de nos joueurs les plus polyvalents, quelqu’un qui peut toujours rendre service à l’équipe. À mes yeux, il l’a encore très bien fait aujourd’hui."