Leander Dendoncker, qui a côtoyé Romelu Lukaku chez les Diables Rouges, a réagi à la décision du buteur de mettre un terme à sa carrière internationale. Il a également évoqué un éventuel retour en équipe nationale.

Ce soir, Leander Dendoncker affrontera Saint-Trond en Conference League avec le Hajduk Split. Il retrouvera ainsi un club belge, une rencontre forcément un peu particulière pour lui, même si elle se déroulera en Croatie.

Il a ainsi été interrogé par plusieurs médias belges, dont Het Laatste Nieuws. Rêve-t-il encore d’un retour chez les Diables Rouges à 31 ans ? "Il faut être réaliste : vu la qualité de l'équipe nationale, ce sera difficile de réintégrer le groupe."

"Pour l'instant, j'essaie de jouer le plus de matchs possible ici, de bien jouer et d'aider l'équipe. Le reste suivra, bien sûr, mais je me concentre entièrement sur le présent", a-t-il poursuivi.

Leander Dendoncker surpris par la décision de Romelu Lukaku

L’ancien Anderlechtois s’est ensuite exprimé sur la retraite internationale de Romelu Lukaku : "Je dois encore l'appeler ou lui envoyer un message. Nous avons disputé deux Coupes du monde ensemble."

Lire aussi… Ils n'apprécieront pas : les fans d'Anderlecht ne sont pas les meilleurs qu'a croisés Leander Dendoncker›

"Je le connais très bien et je dois dire que je ne m'y attendais pas du tout. Il a sans doute ses raisons, et nous ne pouvons que les respecter."