Mauvaise surprise pour les supporters de Malines à l'approche du déplacement au Cercle de Bruges. Alors qu'ils devaient initialement pouvoir se rendre à Bruges par leurs propres moyens samedi, les fans malinois devront finalement effectuer le trajet en car.

De nombreux supporters de Malines avaient déjà organisé leur déplacement au stade Jan Breydel et comptaient s'y rendre en voiture. Ils devront revoir leurs plans, un changement de dernière minute que le club malinois dit regretter, dans un communiqué.

Le temps des excuses

Le Cercle de Bruges a présenté ses excuses après avoir transmis des informations erronées à Malines. Cette erreur humaine avait conduit le KaVé à annoncer à ses supporters qu'ils pourraient se rendre à Bruges par leurs propres moyens.

En guise de dédommagement, les supporters malinois présents au stade recevront deux boissons gratuites. La première sera offerte par Estaminet, partenaire du club, et la seconde par le Cercle de Bruges.

Les billets peuvent être intégralement remboursés

Les supporters qui ont déjà acheté leur billet et souhaitent renoncer au déplacement peuvent l'annuler sans frais et obtenir un remboursement intégral. Il leur suffit d'envoyer un e-mail au KV Malines avant samedi.



Ceux qui souhaitent assister à la rencontre devront effectuer le trajet à bord d'un car de supporters agréé. Une nouvelle qui suscite la frustration derrière les casernes.