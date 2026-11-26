Marten Winkler veut enchaîner avec Anderlecht. L'ailier allemand a déjà marqué deux buts sur la scène européenne et entend bien continuer à aider le Sporting ce soir.

Aux côtés d'un Vitor Bruno à l'humeur assez maussade, Martin Winkler est apparu plus souriant en conférence de presse. Il faut dire que l'Allemand de 24 ans a marqué lors des deux derniers matchs d'Anderlecht en Europa League.

Coïncidence ou non, c'était à chaque fois le deuxième but des Mauves, pour assurer par deux fois la victoire du Sporting. De quoi reprendre des couleurs après le 0 sur 6 initial...et aussi confirmer que la Coupe d'Europe offre à Winkler l'espace qui lui est nécessaire pour s'exprimer.

Winkler en a encore sous le coude

"Pour moi, que je joue en championnat ou en Coupe d’Europe, c’est la même chose. Il y a un plan de jeu, on le suit en équipe et on essaie de gagner. Qu’importe la compétition", botte-t-il en touche, cité par Le Soir.

Reste que la Coupe d'Europe est le moyen le plus direct et médiatisé pour se montrer. Et ce notamment en vue...de l'équipe nationale. Winkler avait d'ailleurs été sélectionné chez les U18.

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Un raccourci trop rapide ? C'est le joueur lui-même qui aborde son ambition : "Je fais de mon mieux pour entrer en ligne de compte pour la sélection allemande".