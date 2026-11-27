Louvain et Courtrai ont partagé (2-2) en ouverture de la treizième journée de D1A. Les Kerels pensaient pourtant tenir leur deuxième victoire de la saison.

Entre une équipe de Louvain battue sur le fil par Anderlecht et des Courtraisiens pas récompensés contre l'Union, c'est un match crucial dans la lutte pour le maintien qui se jouait. Comme à son habitude sous les ordres de Daniel Beichler, le KV a poussé d'entrée, mais n'en a pas été récompensé.

Sur sa première occasion, Louvain a fait trembler les filets. Seul face à Tristen Alliet, William Balikwisha a d'abord perdu son face-à-face, avant de récupérer chanceusement le ballon et de le céder à Davis Opoku. Mais le but a été annulé pour hors-jeu.

Courtrai n'aura pas pu s'en réjouir bien longtemps : au quart d'heure, Louvain prenait cette fois véritablement les commandes, sur un corner repris par Jamie Lawrence (14e, 1-0).

Courtrai sur un fil

Le match était lancé : après une intervention de Dani Van den Heuvel devant Thierry Ambrose, Louvain s'est ménagé deux grosses occasions de faire le break via Addai et Siebe Schrijvers, respectivement frustrés par le poteau et le gardien courtraisien.

OHL s'en est mordu les doigts en deuxième mi-temps : dix minutes après la reprise, Opoku ne sentait pas Shandre Campbell derrière lui et se rendait coupable d'un penalty. C'est Goduine Koyalipou qui a remis Courtrai à hauteur (55e, 1-1).





Louvain joue avec son bonheur

Après un premier acte assez ouvert, le second s'est avéré moins flamboyant. Mais on y a paradoxalement vu plus de buts. Car à la stupeur générale, Van den Heuvel a relâché un coup franc de Brecht Dejaegere au petit rectangle, permettant à James Ndjeungoue de placer le KVK aux commandes à 20 minutes du terme (70e, 1-2).

Dos au mur, Louvain a poussé dans le dernier quart d'heure. Longtemps en vain, jusqu'à ce que Robin Mirisola ne joue les sauveurs en toute fin de temps réglementaire. OHL arrache donc le partage. Courtrai a beau avoir inscrit ce soir la moitié de sa production offensive des onze premières journées, il reste à la dernière place deux points derrière la RAAL.