Dimanche, Anderlecht se rendra à l'Antwerp. Un match forcément particulier pour Wouter Vandenhaute. Mais l'ancien président du Sporting ne recevra pas la délégation bruxelloise au grand complet.

Pour Wouter Vandenhaute, il s'agira de la première confrontation avec son ancien club depuis son départ. Mardi, il a d'ailleurs été aperçu de nouveau au Bosuil pour la première fois depuis plusieurs semaines.

Selon des sources anversoises, il n'est pas question de tensions ou de ressentiments particuliers malgré les tensions manifestes jusqu'à son départ.

Traditionnellement, les dirigeants de l'équipe visiteuse sont reçus dans la loge présidentielle pour un dîner d'avant-match. Vandenhaute y sera lui-même présent dimanche, accompagné notamment du PDG Sven Jaecques, du président Jacques Vandermeiren et de l'actionnaire Toby Alderweireld.

Vandenhaute ne retrouvera pas Coucke et Bornauw

Anderlecht, de son côté, est autorisé à envoyer huit représentants. Le directeur général Kenneth Bornauw et le président Michael Verschueren figurent parmi les personnes attendues. Comme l'écrit Het Nieuwsblad, Marc Coucke ne sera pas de la partie, pas plus que Kenneth Bornauw, malade lors du déplacement de jeudi en Crète.

L'absence de Marc Coucke au Bosuil ne doit pas être imputée à ses relations tendues avec Wouter Vandenhaute. Bien que les deux hommes ne soient pas les meilleures amis du monde, des sources anderlechtoises indiquent que ce n'est pas la raison pour laquelle le propriétaire du club ne se rend pas à Anvers.





D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Coucke manque un match des Mauves. L'homme d'affaires souhaite y assister le plus souent possible, mais son emploi du temps professionnel ne le lui permet pas toujours.