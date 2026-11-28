Charleroi a disputé un match correct, par moments plaisant, mais n'a pas été tueur face à Beveren. Peu de joueurs sont passés à côté de leur match, mais le meilleur Zèbre sur le terrain était entre les perches, ce qui n'est jamais bon signe.

Koné (8)

Charleroi était très déçu de son match nul, mais sans Mohamed Koné, c'était probablement une défaite qui se profilait. La non-suspension du portier carolo aura donc eu de sacrées conséquences.

Nzita (6)

Beaucoup d'activité sur son flanc en combinaisons avec Mbemba, ce qui a amené pas mal de danger dans le rectangle waeslandien.

Keita (6,5)

L'une ou l'autre perte de balle, parfois par manque de soutien de Nzita, surtout en première période. Impeccable en seconde.

Solheid (7,5)

Plusieurs très bonnes interventions et anticipations, notamment en début de seconde période pour compenser des absences de Van den Kerkhof. Peut-être le meilleur Zèbre de champ.

Van den Kerkhof (4,5)

Imprécis offensivement et souvent dépassé défensivement.



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Boukamir (6)

Un match discret, mais propre et efficace. Peut-être un peu trop peu d'impact, mais ce n'est pas nécessairement son rôle.

Kera (6,5)

Un match très élégant et très détendu, peut-être un peu trop par moments car il a mis peu de rythme, mais à 18 ans, une telle aisance est prometteuse.

Romsaas (6)

Il doit être plus tueur sur sa grosse occasion de première période, et a décliné au fil du match. Mais de nombreuses déviations intéressantes.

Pflücke (6,5)

Une passe qui aurait dû être un assist, deux tirs sur la latte : Pflücke a été malchanceux ce soir car il méritait mieux, même s'il n'était pas le plus présent dans les phases offensives.

Mbemba (6,5)

Beaucoup d'activité sur son flanc, mais il lui manquait le facteur X nécessaire pour aller chercher le but ce soir. Une passe vers Pflücke qui aurait pu être un assist.

Scheidler (5)

Ce n'était pas sa journée : ses déviations n'ont pas souvent fonctionné et son but de renard a été annulé pour un hors-jeu logique. Il a trop peu pesé.